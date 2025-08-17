Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 17 Ağustos 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
17 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.08.17 08:58:38 39.1073 28.1558 15.7 -.- 2.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 08:51:37 39.1462 28.1652 11.5 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 08:40:34 39.2055 28.1245 10.2 -.- 2.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 08:34:47 39.1992 28.1730 8.0 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 08:32:11 39.2520 28.0652 8.5 -.- 1.6 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 08:31:01 39.1688 28.1250 9.6 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 08:28:11 39.2152 28.1608 8.9 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 08:21:24 39.2420 28.1855 11.1 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 08:16:27 39.1797 28.1377 9.2 -.- 3.5 3.2 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 08:09:55 39.1935 28.0793 15.3 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 08:05:47 39.1523 28.2110 16.4 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 08:04:17 39.1920 28.1228 3.4 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 07:57:37 39.1638 28.1755 12.3 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 07:52:06 39.2285 28.1863 9.1 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 07:50:04 39.2597 28.0813 5.9 -.- 2.1 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 07:43:36 39.3010 28.0378 7.8 -.- 2.7 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 07:35:02 39.1775 27.9922 12.8 -.- 1.7 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.17 07:34:37 39.1570 28.1773 14.9 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 07:23:48 39.1483 28.1757 5.0 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 07:16:00 39.2257 28.1900 17.2 -.- 1.8 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 07:12:56 39.1927 28.1735 14.7 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 07:06:51 39.2355 28.0473 24.9 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 07:06:03 39.2660 28.0048 7.4 -.- 1.8 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 06:57:05 39.2327 28.0802 14.9 -.- 1.7 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 06:55:31 39.2047 28.1662 17.8 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 06:48:24 39.2560 28.0807 7.3 -.- 1.6 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 06:45:43 39.1885 28.1233 15.3 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 06:42:51 39.2020 28.1807 8.0 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 06:38:06 39.1592 28.0977 13.4 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 06:27:42 39.1227 28.0753 13.4 -.- 1.8 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.17 06:17:43 39.2397 28.1667 14.8 -.- 2.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 06:12:57 39.1818 28.2168 10.1 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 06:04:06 38.2673 38.7987 6.1 -.- 2.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.08.17 06:03:37 39.2497 27.9715 22.6 -.- 2.0 -.- EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 06:01:13 39.2235 28.1857 16.2 -.- 2.4 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 05:56:45 39.2232 28.0030 9.1 -.- 2.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 05:48:51 36.9793 36.1060 13.4 -.- 1.6 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) REVIZE01 (2025.08.17 05:48:58)
2025.08.17 05:44:31 39.1707 28.2063 11.8 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 05:39:09 39.2183 28.1572 18.4 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 05:31:58 39.1880 28.1670 12.4 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 05:29:23 39.2135 28.1510 10.7 -.- 3.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 05:23:58 39.2437 28.0845 9.9 -.- 2.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 05:09:46 39.1780 28.0920 11.9 -.- 2.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 05:04:50 39.1848 28.1560 12.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 05:01:46 39.1582 28.1725 15.8 -.- 2.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 04:38:02 39.1443 28.1658 20.4 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 04:31:57 38.0272 37.1740 5.3 -.- 1.5 -.- CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.08.17 04:31:41 40.8285 28.2753 6.7 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.08.17 04:27:25 38.0550 37.2058 7.6 -.- 1.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.08.17 04:23:52 39.2185 28.1868 14.2 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 04:22:19 39.2692 28.0958 12.8 -.- 1.4 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 04:21:29 39.1743 28.2040 9.1 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 04:20:20 39.1763 28.1708 9.1 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 04:19:17 39.2373 28.0918 12.3 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 04:17:12 40.4147 27.1345 14.3 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.08.17 04:16:33 39.2357 28.0493 12.1 -.- 1.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 04:12:41 39.2243 28.2075 12.3 -.- 2.0 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 04:08:37 39.1762 28.1180 8.6 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 04:02:46 37.0535 30.6045 6.4 -.- 2.5 -.- DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2025.08.17 03:59:56 39.2207 28.0802 14.8 -.- 3.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:58:56 39.1888 28.2410 14.7 -.- 1.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:55:27 39.2592 28.0570 4.3 -.- 1.6 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:49:06 39.1977 28.0607 8.0 -.- 2.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:47:46 39.2122 28.0508 13.0 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:47:05 39.2097 27.9945 13.1 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:44:39 39.1512 28.1757 22.9 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:42:27 39.1585 28.0425 11.4 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.17 03:41:04 38.5695 38.0318 7.6 -.- 1.3 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.08.17 03:33:30 39.2205 28.0322 11.2 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:32:22 39.2047 28.1208 7.7 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:31:57 39.0962 28.1637 14.1 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:29:46 39.2352 28.0272 10.1 -.- 3.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:24:06 39.2385 28.0738 7.4 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:10:38 39.1672 28.1042 17.9 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 03:05:35 39.1905 28.1708 12.7 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:55:07 37.8100 36.5980 8.1 -.- 2.1 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.08.17 02:51:14 39.2287 28.0273 14.3 -.- 2.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:49:21 39.2467 28.0000 6.1 -.- 1.5 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:45:54 39.2108 28.0490 9.6 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:45:06 39.1812 28.1482 13.5 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:42:22 39.2360 28.0530 15.6 -.- 1.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:42:00 39.1365 28.0855 19.3 -.- 2.1 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.17 02:41:27 39.1543 28.1173 9.7 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:39:19 39.2633 28.2165 8.2 -.- 1.4 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:36:22 39.2265 28.0605 11.4 -.- 2.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:35:41 39.2218 28.0530 12.9 -.- 2.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:34:34 36.5403 33.5510 12.9 -.- 1.6 -.- TUGRUL-MUT (MERSIN) İlksel
2025.08.17 02:32:07 39.1908 28.1060 14.6 -.- 2.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:27:55 39.2697 28.1518 16.3 -.- 1.6 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:21:54 39.1915 28.1253 17.0 -.- 3.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:17:25 39.1843 28.1218 16.5 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:13:21 39.1262 28.1405 16.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:11:41 39.1830 28.1720 15.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:09:42 40.8465 28.3625 9.0 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.08.17 02:04:15 39.2205 28.0430 7.3 -.- 2.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 02:01:44 39.1443 28.2105 10.8 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:59:28 35.9338 35.9698 19.2 -.- 1.8 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) REVIZE01 (2025.08.17 01:59:30)
2025.08.17 01:59:00 39.1422 28.1083 15.5 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:57:23 39.1692 28.1907 18.4 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:56:52 39.2348 28.0165 12.5 -.- 1.9 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:51:56 39.2127 27.9857 11.5 -.- 3.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:49:03 39.1887 28.0932 19.4 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:40:52 39.2295 28.0275 11.4 -.- 3.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:37:29 39.1945 28.1705 12.9 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:31:36 39.2225 28.0333 11.7 -.- 2.8 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:29:58 39.2447 28.1823 9.1 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:23:20 39.1465 28.1428 9.5 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:20:20 39.2763 28.0363 10.2 -.- 3.5 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:13:32 40.4113 27.1317 14.2 -.- 2.5 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.08.17 01:10:02 39.1662 28.2110 15.9 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:07:50 39.2357 28.0502 15.3 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:07:21 39.1663 28.1600 21.3 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:03:10 39.2173 28.1290 10.6 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 01:01:57 39.1957 28.1328 7.8 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 00:55:04 39.1747 28.1377 5.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 00:54:14 39.1695 28.1350 9.9 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 00:39:01 39.1900 28.1533 10.0 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 00:38:04 37.1368 28.4183 20.0 -.- 1.3 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2025.08.17 00:32:50 39.1990 28.1690 9.2 -.- 2.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 00:27:56 39.2043 28.1030 7.7 -.- 2.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 00:27:12 39.2085 28.2577 4.6 -.- 1.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 00:24:24 39.2292 27.9778 8.0 -.- 1.4 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.08.17 00:14:56 38.2583 38.8020 2.6 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.08.17 00:06:24 39.1983 28.1172 10.8 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.17 00:02:13 39.2093 28.0012 8.0 -.- 2.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel