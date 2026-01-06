Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.01.2026 09:38:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Ocak 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREML

2026.01.06 08:38:34   -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)               

2026.01.06 08:21:36   -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                  

2026.01.06 08:09:69  -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                  

2026.01.06 08:07:41    -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                              

2026.01.06 07:39:16  -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                     

2026.01.06 07:06:12    -.-  1.6  -.-   TOLUKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE)               

2026.01.06 07:00:00    -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                 

