Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 6 Ocak 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREML

2026.01.06 08:38:34 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.06 08:21:36 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2026.01.06 08:09:69 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2026.01.06 08:07:41 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI

2026.01.06 07:39:16 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.01.06 07:06:12 -.- 1.6 -.- TOLUKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE)

2026.01.06 07:00:00 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)