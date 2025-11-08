Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

8.11.2025 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Kasım 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 8 Kasım 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.11.08 09:08:50     -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.11.08 08:50:56    -.-  2.2  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2025.11.08 08:45:39   -.-  2.2  -.-   PINARBASI-GORDES (MANISA)                       

2025.11.08 08:36:37   -.-  1.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                            

2025.11.08 08:34:34    -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2025.11.08 08:27:02     -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

İlgili Konular: #deprem #Son depremler