Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 8 Kasım 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
8 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.11.08 09:08:50 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.08 08:50:56 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.11.08 08:45:39 -.- 2.2 -.- PINARBASI-GORDES (MANISA)
2025.11.08 08:36:37 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.08 08:34:34 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.08 08:27:02 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)