Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

17.11.2025 09:31:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 17 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

BALIKESİR SINDIRGI'DA 10 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre; Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 03.07’de 3.7 büyüklüğünde ve saat 03.17’de ise 4.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

İlk deprem zeminden 7 kilometre, 10 dakika sonra meydana gelen ikinci deprem ise 6 kilometre derinlikte meydana geldi.

17 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.11.17 09:19:58     -.-  1.4  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                      

2025.11.17 09:15:57   -.-  2.6  -.-   GOLOVA (SIVAS)                              

2025.11.17 09:15:11      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2025.11.17 09:03:20    -.-  2.0  -.-   OGULDERE-(BINGOL)                           

2025.11.17 09:00:55    -.-  2.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2025.11.17 08:54:19  -.-  1.6  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2025.11.17 08:51:40   -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

2025.11.17 08:49:33   -.-  2.0  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)    

2025.11.17 08:48:57  -.-  1.3  -.-   KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)                

