Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

7.10.2025 09:25:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Ekim 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:48:38  39.2367   28.9370       15.9      -.-  1.9  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                 

08:19:25  37.9263   36.6910        5.3      -.-  2.1  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                 

08:06:11  39.2362   28.9383       10.8      -.-  1.9  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                 

07:40:15  39.1320   29.0053       10.3      -.-  1.6  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)           

07:12:09  37.9888   36.6143        5.1      -.-  1.5  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

07:10:17  39.1512   28.1688       10.3      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

07:04:40  39.1575   28.2080       12.0      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

06:37:33  39.2252   28.1197        7.7      -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)            

06:30:06  39.1733   28.1747        9.6      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

06:13:46  40.0387   36.0775        7.9      -.-  2.6  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)              

06:10:19  40.0447   36.0577        5.3      -.-  2.6  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)              

06:02:13  38.5022   37.3335        9.6      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)               

05:35:33  38.8117   37.9858        4.2      -.-  1.2  -.-   DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)                

05:20:43  39.1888   28.9613        5.0      -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                 

05:09:26  39.1960   28.1677       10.2      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           

05:02:06  39.1843   28.1558        9.0      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

04:56:03  38.7118   37.9422        5.0      -.-  1.1  -.-   IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)             

04:55:15  39.1103   28.1320       16.9      -.-  1.0  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

04:47:30  39.1750   28.2765        7.9      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)            

04:32:20  37.8635   41.9905        5.0      -.-  2.3  -.-   KALENDER-(SIIRT)                        

04:16:33  39.1783   28.1300       11.3      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)           

04:06:09  37.9672   36.7167        5.6      -.-  1.3  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                 

04:06:00  39.1637   28.1757       12.6      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

03:51:20  39.2490   28.9662        9.3      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                 

03:43:19  38.1588   36.9063       16.5      -.-  1.0  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)            

03:39:28  39.1717   28.1613       11.6      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

03:37:26  39.1998   29.0713        8.2      -.-  1.1  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)              

03:21:36  39.2363   28.9388        9.3      -.-  1.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                 

03:06:46  39.1478   28.1365        9.3      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

03:05:46  39.4875   38.3612        5.0      -.-  2.5  -.-   SARIKONAK-ILIC (ERZINCAN)               

02:55:46  39.2337   29.0113        9.3      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                 

02:50:18  39.2333   28.9598       10.8      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                 

02:49:08  39.1353   28.2032       11.8      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:30:35  39.2470   28.8908       14.2      -.-  1.1  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)              

02:24:12  39.1225   28.1797       11.6      -.-  1.5  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:18:09  39.1385   28.1697        9.1      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:14:12  39.1457   28.2070       12.1      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:53:28  39.2363   28.0945        5.4      -.-  2.0  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:36:58  39.1108   29.4578        5.4      -.-  1.2  -.-   YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)                

01:28:55  39.1808   28.2418        8.5      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)           

01:23:28  39.2407   28.9987       14.5      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                 

01:22:00  37.1825   28.6675       14.4      -.-  2.0  -.-   CAKMAK-(MUGLA)                          

01:14:26  39.2572   28.9515        5.4      -.-  1.2  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                

01:09:18  39.1128   34.2043        5.2      -.-  1.3  -.-   KIRSEHIR                                

01:05:21  39.2377   28.9640       17.7      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                 

00:45:33  39.1992   28.2278       16.1      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)              

00:28:30  39.2580   28.9242       15.4      -.-  1.2  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                        

