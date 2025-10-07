Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 7 Ekim 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
7 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:48:38 39.2367 28.9370 15.9 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
08:19:25 37.9263 36.6910 5.3 -.- 2.1 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
08:06:11 39.2362 28.9383 10.8 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
07:40:15 39.1320 29.0053 10.3 -.- 1.6 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
07:12:09 37.9888 36.6143 5.1 -.- 1.5 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:10:17 39.1512 28.1688 10.3 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:04:40 39.1575 28.2080 12.0 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:37:33 39.2252 28.1197 7.7 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:30:06 39.1733 28.1747 9.6 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:13:46 40.0387 36.0775 7.9 -.- 2.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
06:10:19 40.0447 36.0577 5.3 -.- 2.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
06:02:13 38.5022 37.3335 9.6 -.- 1.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
05:35:33 38.8117 37.9858 4.2 -.- 1.2 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
05:20:43 39.1888 28.9613 5.0 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:09:26 39.1960 28.1677 10.2 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:02:06 39.1843 28.1558 9.0 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:56:03 38.7118 37.9422 5.0 -.- 1.1 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
04:55:15 39.1103 28.1320 16.9 -.- 1.0 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:47:30 39.1750 28.2765 7.9 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:32:20 37.8635 41.9905 5.0 -.- 2.3 -.- KALENDER-(SIIRT)
04:16:33 39.1783 28.1300 11.3 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:06:09 37.9672 36.7167 5.6 -.- 1.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
04:06:00 39.1637 28.1757 12.6 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:51:20 39.2490 28.9662 9.3 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:43:19 38.1588 36.9063 16.5 -.- 1.0 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
03:39:28 39.1717 28.1613 11.6 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:37:26 39.1998 29.0713 8.2 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
03:21:36 39.2363 28.9388 9.3 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
03:06:46 39.1478 28.1365 9.3 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:05:46 39.4875 38.3612 5.0 -.- 2.5 -.- SARIKONAK-ILIC (ERZINCAN)
02:55:46 39.2337 29.0113 9.3 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:50:18 39.2333 28.9598 10.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:49:08 39.1353 28.2032 11.8 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:30:35 39.2470 28.8908 14.2 -.- 1.1 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
02:24:12 39.1225 28.1797 11.6 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:18:09 39.1385 28.1697 9.1 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:14:12 39.1457 28.2070 12.1 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:53:28 39.2363 28.0945 5.4 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:36:58 39.1108 29.4578 5.4 -.- 1.2 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
01:28:55 39.1808 28.2418 8.5 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:23:28 39.2407 28.9987 14.5 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:22:00 37.1825 28.6675 14.4 -.- 2.0 -.- CAKMAK-(MUGLA)
01:14:26 39.2572 28.9515 5.4 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
01:09:18 39.1128 34.2043 5.2 -.- 1.3 -.- KIRSEHIR
01:05:21 39.2377 28.9640 17.7 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:45:33 39.1992 28.2278 16.1 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:28:30 39.2580 28.9242 15.4 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)