9.10.2025 10:02:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 9 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

9 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

 09:47:14  39.2170   28.1383       14.4      -.-  2.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)    

 09:39:51  39.2585   29.0183       10.0      -.-  2.4  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)       

 09:10:30  39.1723   28.1577        9.9      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)  

 09:05:43  39.2585   29.0227        6.9      -.-  2.0  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)       

 08:43:29  39.1780   29.0363        7.7      -.-  1.3  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)      

 08:17:12  39.2305   29.0360        1.4      -.-  0.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)       

 08:09:08  39.2403   28.9842       11.7      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 08:08:55  39.0850   29.0545        5.0      -.-  1.6  -.-   KALKAN-SIMAV (KUTAHYA)          

 08:01:10  39.2612   29.0207       10.2      -.-  1.7  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)       

 07:51:09  39.1933   28.0355       12.6      -.-  3.3  3.1   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)  

 07:31:54  39.2273   29.0180       10.3      -.-  0.5  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)         

 07:24:18  39.2377   29.0328       14.5      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)       

 07:10:08  39.2380   28.9652       13.7      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 07:04:23  39.2558   28.9748        5.8      -.-  2.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 06:59:07  39.2508   29.0307        6.7      -.-  2.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)       

 06:56:13  39.2420   29.0210       13.3      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 06:46:45  39.2353   29.0305       14.6      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)       

 06:39:58  39.2322   28.9850       11.6      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 06:30:44  39.2143   28.9702       16.5      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 06:29:50  39.2398   28.9950        5.0      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 06:28:23  39.1835   28.1742       12.7      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)  

 06:24:52  39.2638   28.9832       12.7      -.-  1.6  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)       

 06:21:00  39.2260   29.0032       15.4      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 06:19:04  39.2248   28.9803       12.8      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 06:17:41  39.4597   37.9788        3.4      -.-  1.5  -.-   YAZI-DIVRIGI (SIVAS)            

 06:17:02  39.4162   32.8575        3.5      -.-  1.4  -.-   CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)         

 06:06:32  39.1930   29.0748        7.7      -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)      

 06:02:30  39.2590   28.9883        9.9      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 05:56:06  39.2290   29.0287        7.9      -.-  2.5  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)         

 05:49:57  39.2308   29.0032        4.4      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 05:49:19  39.2275   28.9373       11.1      -.-  1.8  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)         

 05:43:51  39.1607   28.1345        5.2      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)  

 05:42:58  39.2295   28.9687       15.6      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 05:42:21  37.0702   29.1817        8.2      -.-  2.0  -.-   KOLAK-CAMELI (DENIZLI)          

 05:39:03  40.6928   29.1848        7.6      -.-  2.2  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)          

 05:22:43  39.2282   29.0230       14.4      -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)         

 05:22:00  39.2205   29.0408       23.9      -.-  1.5  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)         

 05:20:37  39.2457   28.9780       12.9      -.-  2.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 05:19:08  39.2392   29.0078       13.9      -.-  3.4  3.2   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 05:17:42  39.2200   29.0268       20.1      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)         

 05:06:21  39.2188   28.9830       15.3      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 05:01:23  40.7743   27.5235       13.3      -.-  1.9  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

 04:59:24  38.6982   25.4782        3.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                      

 04:47:25  39.2777   29.0180        6.9      -.-  1.6  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)       

 04:46:05  39.1943   28.2402       17.5      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)      

 04:41:57  39.2297   29.0212       16.1      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 04:39:24  39.2532   29.0097        7.2      -.-  1.9  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)       

 04:34:22  39.1693   28.1990       15.2      -.-  2.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)      

 04:31:19  39.2542   29.0193       14.3      -.-  1.6  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)       

 04:27:21  39.2215   28.9722       14.4      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 04:20:30  39.2292   29.0128       14.8      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 04:04:57  39.2267   29.0233       11.7      -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)         

 03:55:25  39.2310   28.9150       16.8      -.-  2.0  -.-   KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)        

 03:48:06  39.2310   28.9592       15.2      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 03:45:12  39.2673   29.0373       17.1      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)       

 03:44:44  39.2492   29.0168       13.1      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 03:33:24  39.2272   29.0030       16.4      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 03:15:42  39.2467   29.0172       12.9      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 03:14:29  39.2345   28.9915        5.2      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 03:09:04  39.2023   29.0153       11.7      -.-  2.0  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)         

 03:07:35  39.2493   29.0143        3.9      -.-  3.4  3.2   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 03:07:05  39.2140   29.0367       12.2      -.-  3.3  3.1   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)         

 03:03:46  39.2173   28.9762       15.0      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 03:03:06  39.2397   29.0053        4.1      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 02:59:43  39.2018   29.0175       13.7      -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)         

 02:58:29  39.2498   29.0112        8.9      -.-  3.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 02:56:32  39.2328   29.0122        6.4      -.-  2.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 02:54:05  39.2468   29.0127        8.6      -.-  5.0  4.8   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)         

 02:41:59  39.2245   28.0582        7.2      -.-  1.2  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)     

 02:27:53  40.8757   25.4298        6.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                      

 02:25:18  38.6058   39.6932        3.8      -.-  1.8  -.-   SARIKAMIS-(ELAZIG)              

 02:24:37  39.2545   28.1268       11.1      -.-  1.7  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)    

 02:15:36  39.2567   28.0955        9.1      -.-  1.9  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)    

 02:09:59  39.1688   28.1372       12.2      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)  

 02:07:54  39.2787   28.9782       15.1      -.-  1.1  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)       

 01:58:28  39.1917   28.1355        9.4      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)   

 01:44:02  36.9745   27.3862        5.0      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)     

 01:34:49  39.2513   28.1067       12.9      -.-  1.3  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)    

 01:22:36  40.0832   36.0912        1.6      -.-  1.8  -.-   DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)     

 01:19:37  39.1815   28.1883        8.2      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)      

 01:00:35  39.1537   28.0782       20.1      -.-  1.3  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)          

 00:51:50  39.2548   28.9158       13.1      -.-  1.3  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)      

 00:30:14  39.2590   29.0150       11.4      -.-  1.2  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)       

 00:12:05  39.2073   28.1978        9.9      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)   

 00:03:21  39.2458   28.8945       16.9      -.-  1.2  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)      

2025.10.08 23:59:11  39.1850   28.1847        9.6      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)   

2025.10.08 23:54:05  39.2118   28.1668        8.5      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)   

2025.10.08 23:45:07  39.2048   28.2338       12.3      -.-  1.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)      

2025.10.08 23:39:00  40.8617   28.2873        8.7      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                  

2025.10.08 23:32:31  39.2082   28.2113        8.3      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)      

2025.10.08 23:28:07  39.1955   28.1840       17.6      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)   

