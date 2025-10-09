Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 9 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
9 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:47:14 39.2170 28.1383 14.4 -.- 2.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:39:51 39.2585 29.0183 10.0 -.- 2.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
09:10:30 39.1723 28.1577 9.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:05:43 39.2585 29.0227 6.9 -.- 2.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
08:43:29 39.1780 29.0363 7.7 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
08:17:12 39.2305 29.0360 1.4 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
08:09:08 39.2403 28.9842 11.7 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
08:08:55 39.0850 29.0545 5.0 -.- 1.6 -.- KALKAN-SIMAV (KUTAHYA)
08:01:10 39.2612 29.0207 10.2 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
07:51:09 39.1933 28.0355 12.6 -.- 3.3 3.1 SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:31:54 39.2273 29.0180 10.3 -.- 0.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
07:24:18 39.2377 29.0328 14.5 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
07:10:08 39.2380 28.9652 13.7 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:04:23 39.2558 28.9748 5.8 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:59:07 39.2508 29.0307 6.7 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:56:13 39.2420 29.0210 13.3 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:46:45 39.2353 29.0305 14.6 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:39:58 39.2322 28.9850 11.6 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:30:44 39.2143 28.9702 16.5 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:29:50 39.2398 28.9950 5.0 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:28:23 39.1835 28.1742 12.7 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:24:52 39.2638 28.9832 12.7 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
06:21:00 39.2260 29.0032 15.4 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:19:04 39.2248 28.9803 12.8 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:17:41 39.4597 37.9788 3.4 -.- 1.5 -.- YAZI-DIVRIGI (SIVAS)
06:17:02 39.4162 32.8575 3.5 -.- 1.4 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)
06:06:32 39.1930 29.0748 7.7 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
06:02:30 39.2590 28.9883 9.9 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:56:06 39.2290 29.0287 7.9 -.- 2.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:49:57 39.2308 29.0032 4.4 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:49:19 39.2275 28.9373 11.1 -.- 1.8 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
05:43:51 39.1607 28.1345 5.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:42:58 39.2295 28.9687 15.6 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:42:21 37.0702 29.1817 8.2 -.- 2.0 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI)
05:39:03 40.6928 29.1848 7.6 -.- 2.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
05:22:43 39.2282 29.0230 14.4 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:22:00 39.2205 29.0408 23.9 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:20:37 39.2457 28.9780 12.9 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:19:08 39.2392 29.0078 13.9 -.- 3.4 3.2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:17:42 39.2200 29.0268 20.1 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:06:21 39.2188 28.9830 15.3 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:01:23 40.7743 27.5235 13.3 -.- 1.9 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
04:59:24 38.6982 25.4782 3.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
04:47:25 39.2777 29.0180 6.9 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
04:46:05 39.1943 28.2402 17.5 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:41:57 39.2297 29.0212 16.1 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:39:24 39.2532 29.0097 7.2 -.- 1.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
04:34:22 39.1693 28.1990 15.2 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:31:19 39.2542 29.0193 14.3 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
04:27:21 39.2215 28.9722 14.4 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:20:30 39.2292 29.0128 14.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:04:57 39.2267 29.0233 11.7 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
03:55:25 39.2310 28.9150 16.8 -.- 2.0 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
03:48:06 39.2310 28.9592 15.2 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:45:12 39.2673 29.0373 17.1 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:44:44 39.2492 29.0168 13.1 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:33:24 39.2272 29.0030 16.4 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:15:42 39.2467 29.0172 12.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:14:29 39.2345 28.9915 5.2 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:09:04 39.2023 29.0153 11.7 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
03:07:35 39.2493 29.0143 3.9 -.- 3.4 3.2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:07:05 39.2140 29.0367 12.2 -.- 3.3 3.1 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
03:03:46 39.2173 28.9762 15.0 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:03:06 39.2397 29.0053 4.1 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:59:43 39.2018 29.0175 13.7 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
02:58:29 39.2498 29.0112 8.9 -.- 3.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:56:32 39.2328 29.0122 6.4 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:54:05 39.2468 29.0127 8.6 -.- 5.0 4.8 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:41:59 39.2245 28.0582 7.2 -.- 1.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:27:53 40.8757 25.4298 6.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
02:25:18 38.6058 39.6932 3.8 -.- 1.8 -.- SARIKAMIS-(ELAZIG)
02:24:37 39.2545 28.1268 11.1 -.- 1.7 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:15:36 39.2567 28.0955 9.1 -.- 1.9 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:59 39.1688 28.1372 12.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:07:54 39.2787 28.9782 15.1 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
01:58:28 39.1917 28.1355 9.4 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:44:02 36.9745 27.3862 5.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
01:34:49 39.2513 28.1067 12.9 -.- 1.3 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:22:36 40.0832 36.0912 1.6 -.- 1.8 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)
01:19:37 39.1815 28.1883 8.2 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:00:35 39.1537 28.0782 20.1 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
00:51:50 39.2548 28.9158 13.1 -.- 1.3 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
00:30:14 39.2590 29.0150 11.4 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
00:12:05 39.2073 28.1978 9.9 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:03:21 39.2458 28.8945 16.9 -.- 1.2 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.08 23:59:11 39.1850 28.1847 9.6 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.08 23:54:05 39.2118 28.1668 8.5 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.08 23:45:07 39.2048 28.2338 12.3 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.08 23:39:00 40.8617 28.2873 8.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
2025.10.08 23:32:31 39.2082 28.2113 8.3 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.08 23:28:07 39.1955 28.1840 17.6 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)