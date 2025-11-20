Son Dakika... Diyarbakır'da feci kaza: 2 kişi öldü, 3 yaralı

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Mardin çevre yolu, kırsal Batıkarakoç Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen bir TIR, taksi ve hafif ticari araç çarpıştı.
İhbarla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçlardaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavşaktan çıkan taksiye TIR’ın çarptığı görüldü.