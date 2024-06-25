Son Dakika... Diyarbakır Mardin sınırındaki yangının itfaiye raporu ortaya çıktı: Yangın elektrik tellerinden çıkmış

Son dakika gelişmesi... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangına ilişkin bölgede başlattığı incelemeler sonucunda olay yeri raporunu tamamladı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:56
Son Dakika... Diyarbakır Mardin sınırındaki yangının itfaiye raporu ortaya çıktı: Yangın elektrik tellerinden çıkmış
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangına ilişkin bölgede başlattığı incelemeler sonucunda olay yeri raporunu tamamladı.

Rapora göre yangının elektrik tellerinden çıktığı kanaatine varıldı.

Hasar Tespit Komisyonu Köksalan Mahallesi’nde yürüttüğü kapsamlı incelemeler neticesinde yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi ile başladığı kanısına vardı. İtfaiye Daire Başkanlığının hazırladığı olay yeri inceleme raporu Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılacak.


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