Son Dakika... Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var

Diyarbakır OSB’de bulunan Lila kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yaralılar olduğu bildirildi.

İHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:56
Son Dakika... Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var
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Olay, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi.

Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlendiği ve yaralandığı öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR... 


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