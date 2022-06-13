Son Dakika... Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var

13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:56

Olay, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi.

Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlendiği ve yaralandığı öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR...