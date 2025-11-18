Son Dakika... Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi: Aralarında Özgür Özel de var

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel,

DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları,

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır,

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel,

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan,

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş,

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez,

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde aralarında yine CHP lideri Özel'in olduğu 12 milletvekili hakkında Meclis'e 18 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.

Özgür Özel, TİP Başkanı Lideri Erkan Baş ve CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir'in aralarında olduğu dokunulmazlıkların kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edilmişti.