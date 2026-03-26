Son Dakika... Elazığ Sivrice'de deprem meydana geldi

Son Dakika... Elazığ Sivrice'de deprem meydana geldi

26.03.2026 10:52:00
Son Dakika... Elazığ Sivrice'de deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD, Elazığ Sivrice merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremin ardından AFAD ve 112 Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı, tüm birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiği belirtildi.

Depremin merkez üssü:

