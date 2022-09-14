Son Dakika: Emniyet'ten Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı hakkında açıklama

14 Eylül 2022 Çarşamba, 19:40

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yapılan silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Emniyet yaptığı açıklamada, “Kırmızı bültenle aranan S.P.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G. isimli şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu tespit edilmiş, örgüt üyesi Ö.Ş. Sancaktepe'de olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle sürdü:

Olay sırasında Y.G.'ye ateş ederek kaçtığı sırada, şüpheli Ö.Ş.'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. isimli şahıslar da silahlarıyla birlikte yakalanmıştır. Tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir.