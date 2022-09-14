Son Dakika: Emniyet'ten Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı hakkında açıklama
Son dakika gelişmesi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yapılan silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı.
Yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Emniyet yaptığı açıklamada, “Kırmızı bültenle aranan S.P.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G. isimli şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu tespit edilmiş, örgüt üyesi Ö.Ş. Sancaktepe'de olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.
Açıklama şöyle sürdü:
- Olay sırasında Y.G.'ye ateş ederek kaçtığı sırada, şüpheli Ö.Ş.'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. isimli şahıslar da silahlarıyla birlikte yakalanmıştır. Tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir.
Bugün sabah saatlerinde #Beykoz ilçesinde meydana gelen “Silahla Yaralama” konusu ile ilgili— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) September 14, 2022
BASIN AÇIKLAMASI ?? pic.twitter.com/P75GK0XFjC
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