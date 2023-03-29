Son Dakika: Erdoğan'la görüşen Destici masadaki anketi açıkladı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 15:29

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 16:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerinden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Destici, ellerine bir saat önce geldiğini belirttiği anketin sonucunu açıklayarak, "d'Hondt sistemi, elbette tek liste altında seçime katılanlara avantaj sağlıyor. Bu bir gerçek. Hiç yadsınamaz bir gerçek. Burada diyelim ki biz 4 parti tek listede seçime girdik. O zaman, şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var. Bize gelen son anket 1 saat önce geldi, yüzde 49-50 civarında. Elbette partiler ayrı ayrı girdiğinde burada bir kayıp olacaktır. Bu oyla Meclis'te yüzde 60 çoğunluk elde edilebilir ortak liste ile girilince ama şu andaki karar çalışma 4 partinin kendi listelerini hazırlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Destici'nin açıklamaları şöyle:

"Seçimler arefesinde Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerimizi ziyaret ediyor. Bugün de BBP'yi ziyaret ettiler. Kendilerine ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Pek çok başlıkta istişarelerde bulunduk. Öncelikli başlığımız deprem bölgesiydi. Yapılan çalışmaları, faaliyetleri konuştuk. Biz kendi faaliyetlerimizi, Alperen Ocakları'nın çalışmalarını kendisiyle paylaştık. Kendisi de izlenimlerini paylaştı. Ortak ziyaretlerimiz de oldu Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Devlet Bahçeli'yle birlikte.

BİRİNCİ TUR İDDİASI

Seçime gidilirken pek çok kesimimizin talepleri var. Bunların pek çoğu çözüldü. Biz de BBP olarak milletin sesiyiz. EYT'lilerin sesi olduk, emeklilik haklarına kavuştular. 3600 bekleyen kardeşlerimizin sesi olduk, taşeronların sesi olduk. Şimdi de toplumumuzda mağduriyet yaşadığını dile getiren kesimlerimizden gelen talepler var. Bunları da staj, çıraklık mağdurları, KİT'lerde çalışan taşeronlar olsun, 3600 bekleyen 1. derecedeki kamu şeflerimiz olsun, vekil imamlarımız olsun, bütün bu kesimlerin bize ulaşan taleplerini de Sayın Cumhurbaşkanımız ile paylaşma imkânını da değerlendirdik. Bunun bir sınırı yok ama ne kadar haklı talepler karşılanabilirse, biz de BBP olarak buna katkı sağlarsak bundan memnuniyet duyarız.

3. gündem maddesi de seçim. Bizdeki saha çalışmalarını kendisiyle kısmen paylaştık. Kim ne derse desin, sahadan gelen çalışmalar gösteriyor ki Cumhur İttifakı seçimlerin hem Cumhurbaşkanlığı ayağını birinci turda kazanacak, milletvekilliği ayağını da Meclis'te çoğunluğu elde edecektir.

ANKETİ AÇIKLADI

Bu seçim sistemi, d'Hondt sistemi, elbette tek liste altında seçime katılanlara avantaj sağlıyor. Bu bir gerçek. Hiç yadsınamaz bir gerçek. Burada diyelim ki biz 4 parti tek listede seçime girdik. O zaman, şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var. Bize gelen son anket 1 saat önce geldi, yüzde 49-50 civarında. Elbette partiler ayrı ayrı girdiğinde burada bir kayıp olacaktır. Bu oyla Meclis'te yüzde 60 çoğunluk elde edilebilir ortak liste ile girilince ama şu andaki karar çalışma 4 partinin kendi listelerini hazırlıyorlar."

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'da yaptığı açıklamada ortak liste iddialarını reddederek MHP’nin kendi amblemi ve adaylarıyla seçime gireceğini açıklamıştı.