Son dakika... Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen gözaltına alındı

7.09.2025 22:52:00
DHA
Son dakika haberi... Antalya'nın eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında elde edilen deliller doğrultusunda yakalama kararı verildi.

Şükrü Sözen, bu akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına çıkış yapmak isterken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen’in kardeşi Fatih Sözen’in de gözaltına alındığı belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından Şükrü Sözen’in evinde arama yapıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen’in belediye başkanlığı döneminde, belediyenin imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer ile bazı iş insanları tutuklanmıştı. 

