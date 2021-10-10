Son dakika... 'Gar Katliamı' anmasına polis müdahalesi

10 Ekim 2021 Pazar, 11:15

Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD'in bombalı saldırısında katledilenleri anmak isteyenlere polis müdahale etti.



Katliamda yaşamını yitiren 103 yurttaşı anmak isteyen gruptakiler, Ankara Garı önünde toplandı. Emniyet güçleri, gruptaki yurttaşları çember içerisine aldı. Polis, grupta yer alan 18 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne götürdü.

POLİSTEN İKİNCİ MÜDAHALE

Ankara Garı önüne alınmayanlar Tandoğan tarafında "10 Ekim'i unutma, unutturma" sloganı atınca polis yeniden müdahale etti. Anmaya gelenlere plastik mermi kullanarak müdahele eden polis, katliamın yaşandığı saat 10.04'te saygı duruşunda bulunanları da zorla dağıttı.