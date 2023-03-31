Son Dakika... Gaziantep'te deprem!
Son dakika gelişmesi... Gaziantep'in Islahiye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Gaziantep'in Islahiye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 13.56'da gerçekleşen depremin 10.2 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 31, 2023
DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) https://t.co/87aX3RQPWr
31.03.2023, 13:56:56 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 10.2 km#Kandilli
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