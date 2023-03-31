Son Dakika... Gaziantep'te deprem!

Son dakika gelişmesi... Gaziantep'in Islahiye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 14:10
Son Dakika... Gaziantep'te deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Gaziantep'in Islahiye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 13.56'da gerçekleşen depremin 10.2 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi.


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