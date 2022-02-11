Son dakika: Gaziantep'te inşaat çöktü: Yaralılar var

Son dakika haberi: Gaziantep'te inşaatta beton dökülürken göçük meydana geldi. Göçükte 3 işçi yaralandı.

AA
11 Şubat 2022 Cuma, 17:15
Son dakika: Gaziantep'te inşaat çöktü: Yaralılar var
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Merkez Şahinbey ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde 2 katlı inşaatta beton dökülürken göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan 3 işçi moloz altında kaldı.

Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralı 3 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.


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