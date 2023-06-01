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Son Dakika: Gaziosmanpaşa CHP mahalle bürosuna saldırıya 3  gözaltı

Son dakika gelişmesi... Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıklarken olayın mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:05
Son Dakika: Gaziosmanpaşa CHP mahalle bürosuna saldırıya 3  gözaltı
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İstanbul Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği Bürosu'na geçen Pazartesi günü düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, olayla ilgili şüpheli Ö.A., E.C. ve 18 yaşından küçük Ş.A.T.'nın yakalandığı belirtildi.

Olayın ise mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi. E.C.I'yı yakalamak için çalışmaların devam ettiği vurgulanırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve Ş.A.T. hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Ö.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.


gaziosmanpaşa CHP

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