Son Dakika: Gaziosmanpaşa CHP mahalle bürosuna saldırıya 3 gözaltı
Son dakika gelişmesi... Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıklarken olayın mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği Bürosu'na geçen Pazartesi günü düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, olayla ilgili şüpheli Ö.A., E.C. ve 18 yaşından küçük Ş.A.T.'nın yakalandığı belirtildi.
Olayın ise mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi. E.C.I'yı yakalamak için çalışmaların devam ettiği vurgulanırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve Ş.A.T. hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi.
Ö.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Basın Açıklaması pic.twitter.com/irVY10Vk76— T.C. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı (@tcgaziosmanpasa) June 1, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Peki bu terörün sahibi kim?
- Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına büyük zam yapıldı
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası!