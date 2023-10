Son dakika haberi... 6 yaşındaki çocuğa istismar davası görüldü: 23 Ekim' e ertelendi

Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:47

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:28

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile "evlendirilmesi" ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç, Tekirdağ Barosu avukat Egemen Gücün, Kocaeli Barosu Başkanı avukat Mehmet Gül, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Bahar Ünlüer Öztürk, Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü avukat Birsen Baş Topaloğlu, CHP Trabzon Milletvekili avukat Sibel Suiçmez katıldı.

Bir önceki celsede Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatının istifa etmesini ve yeni avukatın savunma yapmak için süre talep etmesi nedeniyle mahkeme sanık avukatına süre vererek duruşmayı 23 Ekim’e erteledi.

Duruşma öncesi adliye önünde kadın dernekleri ve partiler açıklama yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "H.K.G. kardeşimizin yaşadıkları sadece H.K.G.'nin yaşadıkları değildi. Bakın daha geçtiğimiz günlerde bu sefer Kurana Hizmet Vakfı sorumlularından Ayhan Şengüler'le ilgili bir istismar başvurusunun apar topar kapatıldığını öğrendik. Her gün bu topraklarda kadınlar ve çocuklar çoğu zaman bir tür dini istismar ederek istismar ediliyor. Çocukların bedeni üzerinde hiç kimsenin söz hakkı olamaz. Ailelerin dahi söz hakkı olamaz." dedi.

"ÇOCUKLARI KORUYACAĞIZ"

Geçtiğimiz hafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile çalıştayı düzenlemesine değinen Ataselim, "Ülkenin dört bir yanında, 81 ilinde kadın örgütlerinden, çocuklarla ilgili çalışma yapan örgütlerden hiçbir temsilcinin neredeyse olmadığı toplantılar gerçekleşti. Bugün nasıl bu davayı tüm toplumdan gizliyorlarsa, yaptıkları çalışmaları da yine tüm toplumdan gizlediler. Adalet Bakanı 'aile hukukunu sil baştan ele alacağız' diyor. Onların aile anlayışı parlamentoda temsil eden üç vekilli eşlerin olduğu bir sistem midir? Kadınlar sizin cariyeleriniz köleleriniz olmayacak. Korkmayın çocukları biz koruyacağız" dedi.

"BU DEVRAN BÖYLE GİTMEZ"

HKP tarafında yapılan açıklamada ise,"Ülkemizde HKG davası bir sembol oldu. Bugün yüzlerce bu ve benzeri olaylar yaşandı ve bundan sonrada yaşanmaya devam edecek. Bu düzen bu sistem böyle devam ettğiğ sürece kadınlar, çocuklar katledilmeye devam edecek. Ancak bu devran böyle sür git devam edemez" denildi. SOL Feminist Hareket'ten Sarya Toprak ise, "Anayasa, aile tartışmaları ile her gün,her an kadınların, kız çocuklarının haklarını, yaşamlarını hedef göstermeye devam ediyorlar. Bu tarikat düzenini kuranları da, laiklik demekten imtina edenleri de tarih yazacak. 21 yılın her gününde bu suça ortak olmayan, mücadele edenleri de tarih yazacak" dedi.

"TAKİP EDECEĞİZ"

Duruşma sonrası adliyede bir basın açıklaması yapıldı. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, " Duruşmaların uzamasına yönelik sanık tarafından savunma süreleri uzatılmaktadır.

Dava gündemden düşürülmeye çalışılmaktadır. Ancak biz bu davayı takip etmekte kararlıyız" dedi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de "Savunma adına davanın uzamasına takibin engellenmesine yönelik çabalar var. 23 Ekim'de davanın biteceğini düşünüyoruz" dedi. TÜBAKKOM yürütme kurulu üyesi avukat Birsen Baş Topaloğlu ise, "Bu davada alınacak olan ceza çok önemli.

Bu davayı sonuna kadar yılmadan takip edeceğiz" dedi.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA GERGİNLİK

Duruşmanın sona ermesinin aradından bir grup basın açıklamasına müdahale ederek istismarı şu sözlerle aklamaya çalıştı:

"Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu çocuk istismarı davası değildir, bu öğretmenine aşık olan bir genç kızın davasıdır. Ben Bayburtluyum, çocuğum altı yaşındayken kurana geçtiği için gelinlik giydi. Bu toplumumuz tarafından bilinen bir şeydir. Çocuk büyümüş, aşık olduğu öğretmeniyle evlenmiş. Dava budur."