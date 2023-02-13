Son dakika... Hatay'da son durum: Antakya havadan görüntülendi, dehşet verici bir tablo var!
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ı 6 Şubat'ta vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede korkunç bir yıkım yarattı. Can kaybımız her geçen dakika artıyor. Depremin yerle bir ettiği kentlerimizin başında gelen Hatay'da durum felaket... Antakya ilçesi harabeye dönmüş durumda.... Antakya drone ile havadan görüntülenirken, bölgedeki korkunç yıkım gözler önüne serildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 8'inci günündeyiz. Bölgeden gelen haberler maalesef hiç iç açıcı değil. Saatler ilerledikçe enkazlardan canlı kurtarılma ihtimali düşüyor.
Depremin en çok yıkım yarattığı kentlerin başında Hatay geliyor. Antakya adeta yerle bir olmuş durumda. Kentten gelen görüntüler 'savaştan çıkmış bir coğrafya' ile eşdeğer.
İHA bölgedeki yıkımı drone ile havadan görüntülendi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Hatay'da yaşanan yıkıma ilişkin kritik bir veri paylaştı.
Bölgedeki izlenimlerini paylaşan Prof. Dr. Erdem, "Hatay'da içinde oturulabilecek en fazla ev yüzde 15'tir. Gerisini unut. Yüzde 35'i, 40'ı göçük. Yüzde 45, 50'sinin içine girilemez" dedi.
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