Son Dakika: 'İBB çalışanına terör gözaltısı' haberlerine İBB'den açıklama: Kumpasvari girişim

27 Nisan 2022 Çarşamba, 19:06

İktidara yakın medya tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 'sosyal hizmet uzmanı' olarak çalıştığı ileri sürülen Şafak D.'nin terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alındığı açıklandı.

Şafak D.'nin, 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıktığı iddia edildi.

ONGUN: AMAÇ, İBB’YE VE BAŞKANI’NA KUMPAS KURMAK MI?

İBB Sözcüsü Murat ongun yandaş medya tarafından servis edilen haberlere ilişkin "Bu açıklamanın son kısmını birkaç kez okuyun lütfen. 19 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar emniyet güçleri neyi bekledi? Amaç, “terörist” yakalamak değil de İBB’ye ve Başkanı’na kumpas kurmak mı?" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın son kısmını birkaç kez okuyun lütfen. 19 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar emniyet güçleri neyi bekledi? Amaç, “terörist” yakalamak değil de İBB’ye ve Başkanı’na kumpas kurmak mı? pic.twitter.com/sR3SVAjCjR — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 27, 2022

İBB'DEN AÇIKLAMA: KUMPASVARİ GİRİŞİM

İBB de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. 'İBB’ye ve Başkanı’na yönelik kumpasvari girişimlere ve uygulamalara yönelik açıklama' başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün bazı basın yayın organlarında, İBB Sosyal hizmetler uzmanı olduğu öne sürülen Ş.D isimli kişinin, terör örgütü kampında 2016 yılına ait olduğu iddia edilen silahlı fotoğrafların yayımlanarak, İBB ile terör örgütü arasında bağ kurulmak istenmiştir. Devletimizin güvenlik birimlerinden sorumlu bazı yetkililer tarafından uzun süredir ne yazık ki zorlama iddialarla bu ilişki kurulmaya çalışılmaktadır.

İBB’ye ve Başkanı’na yönelik kumpasvari girişimlere ve uygulamalara yönelik açıklama. pic.twitter.com/V3QB6MCuXU — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) April 27, 2022

"HABERE KONU KİŞİ, ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ KAPSAMINDA PROJE BAZLI VE SINIRLI-SÜRELİ OLARAK GÖREV YAPIYOR"

Öncelikle belirtmek gerekir ki; habere konu kişi, uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan elemanlardır. Söz konusu kişinin proje boyunca maaş ödemesi İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edilmekte ve yapılmaktadır. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan ilk proje 'Mülteci ve Evsahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi' isimli projedir. 1 Mart 2022'de başlayıp 31 Aralık 2022'de sona erecek proje de 'Ekonomik Girişimler ve İstihdam İçin Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi' projesidir.

FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİ DÖNEM

Ayrıca söz konusu kişinin, sınırlı süreli bir projede görevli olmasına rağmen adli sicil kaydı alınmış ve sicil kaydının temiz olduğu da görüşmüştür. Yine söz konusu kişinin öz geçmişi incelendiğinde 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptığı görülebilir. Keza, habere konu fotoğrafın her ne kadar 2016 yılında çekildiği belirtilse de, söz konusu kişinin 2016-2018 yılları arasında İstanbul'da özel bir yaşlı bakımevinde görev yaptığı tespit ve teyit edilmiştir. Ayrıca aynı kişi 2021 yılından bu yana gönüllü olarak Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği'nde de görev almaktadır.

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