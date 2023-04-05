Son Dakika: İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 549 bin 407 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 435 bin 298 olduğu duyuruldu.
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 549 bin 407 olarak açıklandı.
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