Son Dakika: İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:25

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 11:00

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 435 bin 298 olduğu duyuruldu.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 549 bin 407 olarak açıklandı.