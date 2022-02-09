Son dakika: İkinci 'Kadir Şeker' olayı, Tolga Daşkıran beraat etti

09 Şubat 2022 Çarşamba, 11:26

Eskişehir'de eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye engel olmaya çalışırken çıkan arbedede onu sırtından bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran'nın avukatının yaptığı itiraz kabul edildi. Daşkıran'ın tahliye edildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de eşi Shannaz Nazari ve Nasimgül Ahmadi'yi sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye engel olmaya çalışırken çıkan arbedede onu sırtından bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran tutuklanmıştı.

Daşkıran'ın ifadesinde Abdulkadir Ahmadi’nin 2 kadını yere yatırıp bıçakladığını görüp engellemeye çalıştıklarını, Abdulkadir Ahmadi'nin arbedede sırtından bıçaklandığını söylediği öğrenilmişti. Olay akıllara Kadir Şeker vakasını getirmişti. Şeker, Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olmuş ve 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.



