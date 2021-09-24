Son dakika... İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 20:00
Son dakika... İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Koca'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.


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