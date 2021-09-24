Son dakika... İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

24 Eylül 2021 Cuma, 20:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Koca'dan yapılan açıklama şu şekilde:

11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.