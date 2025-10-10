Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk eylemci İstanbul'da

10.10.2025 14:55:00
AA
İsrail'in Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 18'i Türk 94 eylemci tahliye eden uçak İstanbul'a ulaştı.

İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu’na düzenlenen saldırıda alıkonulan eylemciler tahliye ediliyor.

Dışişleri Sözcüsü Önce Keçeli, 18'i Türk 94 eylemcinin öğleden sonra Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. 

Keçeli'ninıklamasında, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar." ifadeleri yer aldı.

Eylemcileri taşıyan Türk Hava Yolları uçağının İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi. 

