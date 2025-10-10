Son Dakika... İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk eylemci İstanbul'da

İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu’na düzenlenen saldırıda alıkonulan eylemciler tahliye ediliyor.

Dışişleri Sözcüsü Önce Keçeli, 18'i Türk 94 eylemcinin öğleden sonra Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.

Keçeli'nin açıklamasında, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar." ifadeleri yer aldı.

Eylemcileri taşıyan Türk Hava Yolları uçağının İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.