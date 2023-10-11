Son dakika... İstanbul açıklarında deprem
Son dakika haberi... İstanbul açıklarında bir deprem meydana geldiği bildirildi. Kandilli'den yapılan açıklamada, Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem oldu
Kandilli Raahthanesi tarafından yapılan açıklamada, Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 4.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 11, 2023
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/Xsu2fkxvsk
11.10.2023, 19:36:00 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 3.7 km#Kandilli
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