Son dakika... İstanbul açıklarında deprem

Son dakika haberi... İstanbul açıklarında bir deprem meydana geldiği bildirildi. Kandilli'den yapılan açıklamada, Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem oldu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 19:52
Son dakika... İstanbul açıklarında deprem
Abone Ol google-news

Kandilli Raahthanesi tarafından yapılan açıklamada, Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 4.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.


En Çok Okunan Haberler