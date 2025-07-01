Son Dakika... İstanbul'da bazı metro durakları kapatıldı

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın eylem yasağının ardından İstanbul Valiliği de Beyoğlu'ndaki metro duraklarını kapatma kararı aldı.
Kararı Metro İstanbul duyurdu.
Buna göre, ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları işletmeye kapatıldı. Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı da işletmeye kapatıldı.
Açıklama şu şekilde:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."