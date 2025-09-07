Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi!

İstanbul, İzmir ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada depremin merkezüstü Balıkesir Sındırgı olarak belirtildi.

4.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem yerin 7.72 km derinliğinde meydana geldi.