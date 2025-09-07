Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi!

Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi!

7.09.2025 12:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi!

Son dakika gelişmesi... İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu.

İstanbul, İzmir ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada depremin merkezüstü Balıkesir Sındırgı olarak belirtildi.

4.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem yerin 7.72 km derinliğinde meydana geldi.

İlgili Konular: #deprem #Son dakika