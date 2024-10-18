Son Dakika... İstanbul Valiliği duyurdu: 34 ilçede ders saatleri değiştirildi

Yayınlanma: 18.10.2024 - 15:37

Güncelleme: 18.10.2024 - 15:43

İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini değiştirdi.

Söz konusu okullarda 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklerde olduğu kaydedildi.