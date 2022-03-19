Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! Motokurye, motosiklet, elektrikli scooter kararı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın saat 10.00’dan itibaren, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2022 Cumartesi, 20:48
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! Motokurye, motosiklet, elektrikli scooter kararı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokurye, motosiklet, elektrikli scooter ile ilgili yeni kararı duyurdu.

Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR! Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" dedi.



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