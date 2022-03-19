Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! Motokurye, motosiklet, elektrikli scooter kararı

19 Mart 2022 Cumartesi, 20:48

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokurye, motosiklet, elektrikli scooter ile ilgili yeni kararı duyurdu.

Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR! Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" dedi.