Son Dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi

Son dakika haberi... Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Alham Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

AA
17 Kasım 2022 Perşembe, 08:08
Son Dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi
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İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlılar, emniyetten çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü.


İStiklal caddesi Beyoğlu sağlık kontrolü

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