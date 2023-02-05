Son Dakika: İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... İzmir'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandalli Rasathanesi, İzmir'de 3.2 büyünklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Gaziemir olan depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 09.18'de meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 11,02 kilometre olarak ölçüldü.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde sabaha karşı saat 03:15’te 3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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