Son dakika... İzmir'de bir helikopter kalkış esnasında yan yattı

Son dakika... İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattığı belirtiliyor.

İHA
30 Ağustos 2022 Salı, 15:26
Son dakika... İzmir'de bir helikopter kalkış esnasında yan yattı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

 


Çiğli helikopter

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