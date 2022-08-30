Son dakika... İzmir'de bir helikopter kalkış esnasında yan yattı

30 Ağustos 2022 Salı, 15:26

İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.