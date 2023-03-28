Son dakika... İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi
Son dakika gelişmesi... İzmir'de saat 23.51'de bir deprem meydana geldiği bildirildi.
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