Son dakika... İzmir'in iki ilçesinde orman ve makilik yangını

30 Eylül 2021 Perşembe, 15:47

Birgi yolu üzerindeki ormanda bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve 2 helikopter sevk edildi.

Urla ilçesindeki Güvendik Polis Kampı yakınlarındaki makilik alanda da yangın çıktı. Buradaki yangına ise ormanlık bölgeye sıçramaması için 1 uçak, 3 arazöz ve 1 su tankeri yönlendirildi. Her iki bölgedeki söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.