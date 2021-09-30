Son dakika... İzmir'in iki ilçesinde orman ve makilik yangını
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman, Urla'da da makilik alanda yangın çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Birgi yolu üzerindeki ormanda bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve 2 helikopter sevk edildi.
Urla ilçesindeki Güvendik Polis Kampı yakınlarındaki makilik alanda da yangın çıktı. Buradaki yangına ise ormanlık bölgeye sıçramaması için 1 uçak, 3 arazöz ve 1 su tankeri yönlendirildi. Her iki bölgedeki söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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