Son Dakika: Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi
Son dakika haberi... Türkiye, "yüzyılın felaketini" yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmaları 5. gününe girdi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre 10 ilde toplam can kaybı 18 bin 342'e yükseldi. Yaralı sayısı 74 bin 242 oldu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden acı haberler gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde ağır yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342' yükseldi.
AFAD'ın saat 09.25'te paylaştığı son dakika gelişmesine göre yaralı sayısı ise 74 bin 242 oldu.
75 bin 780 afetzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiği belirtildi.
Resmi verilere göre, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı
- Demirtaş'tan Erdoğan'a zehir zemberek sözler
- Hayatını kaybedenlerin sayısı 17 Ağustos'u geçti
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- Starbucks’tan 'deprem' tepkilerine ilk yanıt