Son Dakika: Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 09:27

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:11

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde ağır yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342' yükseldi.

AFAD'ın saat 09.25'te paylaştığı son dakika gelişmesine göre yaralı sayısı ise 74 bin 242 oldu.

75 bin 780 afetzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiği belirtildi.

Resmi verilere göre, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.