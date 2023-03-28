Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerene göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7.03 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 28, 2023
*
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Andırın (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-28
Saat:13:55:15 TSİ
Enlem:37.776 N
Boylam:36.39 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/mPKknnwkIn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Benzine büyük zam!
- 'Yalı Partisi' yazısına erişim engeli
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- Naci Görür deprem beklediği bölgeleri tek tek açıkladı
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı