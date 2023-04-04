Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.9, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 07:10
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.9, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06:19'da 3.9 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak açıklandı.

Öte yandan Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

 


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