Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.9, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06:19'da 3.9 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak açıklandı.
Öte yandan Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 4, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-04-04
Saat:07:00:27 TSİ
Enlem:38.467 N
Boylam:38.024 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/fWK0a5C1IP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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