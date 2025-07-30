Son Dakika... Kararı nöbetçi heyet aldı: İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada yürütmenin durdurulması istemine ret kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta İmamoğlu’nun lisans diplomasını iptal etmeye yönelik kararını mahkemeye taşımıştı.

Davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Mayıs'ta verdiği ara kararla İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatlarına ilişkin 23 adet dosyayı kendilerine iletmelerini istemişti. Mahkeme, aynı zamanda üniversiteden, eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan diplomanın iptal edilmesine gerekçe olarak gösterilen ‘yokluk ve açık hata hali oluşturduğu’ durumunun ayrıntılı olarak izah edilmesini de talep etmişti.

Haziran ayında açıklanan son HSK kararnamesi ile üniversiteden belge talep eden mahkeme heyeti dağıtıldı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin başkanı Recep Şendil, son kararnameyle ‘İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ görevine, mahkeme üyelerinden Gün Yazıcı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne getirilmişti. Mahkemenin bir diğer üyesi Neslihan Türkcan Demir’in ise görev yeri değiştirilmemişti.

21 Temmuz'da yayınlanan HSK ‘müstemir yetki kararnamesi’ kapsamında ise dağıtılan heyetten boşalan koltuğa yapılan yeni atamalar belli oldu. İmamoğlu’nun davasının görüldüğü 5. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na daha önce Giresun İdare Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan İlter Amil atanırken Yazıcı’dan boşalan 5.İdare Mahkemesi Üyeliği’ne ise Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Sümer İncedal getirildi. Yeni atamalara itiraz edilebilmesi için hakim ve savcılara 27 Temmuz'a kadar süre verildi.

YEDEK ÜYELERLE RET KARARI

Ancak mahkeme, atanan yeni üyeler görevlerine başlamadan 25 Temmuz'da mahkemeye atanan üç yedek üyenin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında, İmamoğlu'nun avukatlarının diploma iptaline karşı yürütmeyi durdurma talebiyle açtığı davada 'yürütmenin durdurulması isteminin reddine' karar verdi.

Mahkeme kararında, yürütmenin durdurulabilmesi için işlemin uygulanması halinde 'telafisi güç ya da imkânsız zararların doğma riskinin bulunması gerektiğine' ve 'açıkça hukuka aykırı olması' gerektiğine vurgu yaptı. Ancak bu iki şartın birlikte gerçekleşmediği sonucuna vardı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında "idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler." hükmüne yer verilmiştir. Yasa hükmünde öngörüldüğü üzere yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için yukarıda aktarılan iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Dava dosyasının incelenmesinden; 2577 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan 27. maddesinin 2. fıkrası ile aranılan şartların birlikte gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; yürütmenin durdurulması isteminin REDDİNE, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz isteminde bulunulabileceğinin taraflara duyurulmasına, 25/07/2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İTİRAZ İ Ç İN 7 G ÜNLÜK SÜRE

Mahkeme, İmamoğlu'nun avukatlarına karara itiraz etmeleri için 7 günlük süre tanıdı.