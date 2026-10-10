Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yangın söndürüldü

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tadilat yapılan boş ek binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin tadilat yapılan boş ek binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale edilirken, boş binanın bitişiğindeki binada bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması sürüyor.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı Hastalar tahliye ediliyor... Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor https://t.co/qqEA37i01y — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 10, 2026

VALİLİK AÇIKLADI: KOŞUYOLU HASTANESİ’NDEKİ YANGINDA CAN KAYBI YOK

İstanbul Valiliği, Kartal’daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangının kontrol altına alındığını, olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Dumandan etkilenme ihtimaline karşı D bloktaki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Valilik’ten yapılan açıklama şöyle oldu:

“10 Ekim 2026 tarihinde saat 19.27 sıralarında, Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi’nde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin idari binasında yangın çıkmıştır.

İlk incelemelere göre, idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangın, binanın çatısına sıçramış; yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangının idari binada meydana geldiği, polikliniklerde ve hasta ile personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığı tespit edilmiştir. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edilmiştir.

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta olup yangından etkilenen hasta veya vatandaşımız bulunmamaktadır.”