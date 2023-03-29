Son Dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:08
Son Dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.01  km olarak ölçüldü.

 


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