Son Dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-03-29
Saat:16:58:38 TSİ
Enlem:38.188 N
Boylam:38.175 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/pE7YFRWXCf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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