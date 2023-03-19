Son dakika... Malatya'da peş peşe iki deprem!
Son dakika... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.25'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD bölgede, saat 10.39'da da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.25'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.96 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-03-19
Saat:10:25:26 TSİ
Enlem:38.182 N
Boylam:37.941 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/mHb828QsLq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DEPREMLER DEVAM EDİYOR
AFAD bölgede, saat 10.39'da da 3.6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2023
*
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-03-19
Saat:10:39:02 TSİ
Enlem:37.99 N
Boylam:38.147 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/bXB61CKslT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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