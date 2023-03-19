Son dakika... Malatya'da peş peşe iki deprem!

Son dakika... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.25'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD bölgede, saat 10.39'da da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 10:34
Son dakika... Malatya'da peş peşe iki deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.25'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.96 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

DEPREMLER DEVAM EDİYOR

AFAD bölgede, saat 10.39'da da 3.6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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