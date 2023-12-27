Son dakika... Malatya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.69 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.55'te, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 9.69 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-12-27
Saat:10:55:12 TSİ
Enlem:38.04111 N
Boylam:37.67 E
Derinlik:9.69 km
Detay:https://t.co/BgLiI7eYF2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.
Kandilli'nin açıklamasına göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak duyuruldu. Yine Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 1 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 27, 2023
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) https://t.co/rzV2XxMvOU
27.12.2023, 10:55:11 TSİ
Büyüklük: 4.3,
Derinlik: 1.0 km#Kandilli
BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMALARI İÇİN YÖNLENDİRİLDİ
Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Yerlikaya paylaşımında "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" dedi.
#Malatya #Doğanşehir’de 4??,3?? büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 27, 2023
Gelişmeleri an be an takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/gizTbZtl2Y
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