Son dakika... Malatya'da deprem!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:07

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:31

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.55'te, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 9.69 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.

Kandilli'nin açıklamasına göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak duyuruldu. Yine Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 1 kilometre olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMALARI İÇİN YÖNLENDİRİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Yerlikaya paylaşımında "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" dedi.