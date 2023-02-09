Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki okullarda 'devam şartı' aranmayacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında deprem bölgesinde bulunan okullarda devam zorunluluğunun aranmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 14:28
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki okullarda 'devam şartı' aranmayacak
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Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Şu ana kadar 14 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Ülke genelinde milli yas, deprem bölgesinde ise OHAL ilan edilirken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

“DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK”

Son olarak NTV yayınına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulundu.

10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten, Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" açıklamasında bulundu. 


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