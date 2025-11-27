Son Dakika... Mısra Öz hakkında beraat kararı

Çorlu'da 8 Temmuz 2018'deki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz hakkında, kazaya ilişkin Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Haziran 2020'de görülen duruşmanın ardından bir polis kendisini kameraya aldığı sırada kullandığı ifadeler nedeniyle dava açılmıştı.

İddianamede Öz'ün, "Çek çekinme, sarayın soytarısı hepsi. Hepsi üç maymunu oynuyor. Ben Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, çek beni. Bu hakimler beni sanık yaptı; onlara üç maymunu oynuyorlar dediğim için… Katilleri aklıyorlar. Bir kişiyi bile tutuklayamıyorlar. Evladım öldü benim, evladım. Hepiniz çekin. Ben sanık olabilirim, ben içeri de girebilirim, ama onlar yüz karası…" diyerek mahkeme heyetine hakaret ettiği ileri sürüldü.

Mısra Öz hakkında açılan davanın 5. duruşması, Çorlu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"AĞIR ELEŞTİRİ MAHİYETİNDEDİR"

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Her ne kadar sanık hakkında hakaret suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın benzer eylemi sebebiyle Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan ve cezalandırılmasına karar verilen ilamın Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin kararı ile bozulması ve sanığın eyleminin kül halinde değerlendirildiğinde ağır eleştiri mahiyetinde kaldığı gözlemlendiğinde unsurları oluşmayan suç yönünden beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti Mısra Öz'ün, "yüklenen suçun unsurları oluşmadığından" beraatine hükmetti.

MISRA ÖZ KARARI DEĞERLENDİRDİ

Mısra Öz, beraat kararına ilişkin ANKA'ya şu açıklamayı yaptı:

"Tüm bunları yaşamama hiç gerek yoktu. Çünkü işlediğim bir suç yoktu. Ben sadece bu ülkede başka canlar yanmasın diye yargının adil bir şekilde görevini yapmasını istedim. Benim yargılandığım kadar, 7’si çocuk 25 insanın ölümüne sebep olan asıl sorumlular yargılanmadı.

Hatta üstüne ödüllendirildiler. Kamu ihaleleri alarak servetine servet katan İsa Apaydın bunların en başında gelen isimdir. Çorlu’dan sonra da bir çok ihmal cinayetine kurban gitti insanlarımız.

Biz acısı yüreğinde olan insanlarız, kimse zarar görsün istemeyen iyi insanlarız. Kötü ve para hırsı olan insanların bizim hayatlarımızdan çaldıklarını hiçbir şey bize geri veremez. Ama adalet onlara suçlu olduklarını göstererek ceza verebilir ve böylece başkalarının da daha özenli görevini yapmasını sağlayabilir. Her şey bu kadar basit. Gerçek suçlularla uğraşsınlar ki bu kadar ucuz ölümlere kaybetmeyelim sevdiklerimizi.

Mücadele etmekten hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim."