Son dakika... MİT'ten 'casusluk' operasyonu: Yunan vatandaşına gözaltı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 15:01

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre; MİT, yaptığı araştırmalar sonucu EYP'nin Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'yı Türkiye’ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.

Haberde, Ampara'nın "Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu" ifade edildi. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, Ampara'nın sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ifade edildi.

Haberde, "Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ’ye müzahir iş adamlarıyla ilgili EYP’nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığının belirlendiği" aktarıldı.