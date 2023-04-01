Son Dakika: Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yeri belli oldu

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 14:05

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 14:26

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Kura çekimini Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Muharrem İnce'yi temsilen Av. Halil İlker Çelik, Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Sinan Oğan'ı temsilen Av. Kürşat Ergün gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için YSK'de çekilen kurada 1. sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Sinan Oğan yer aldı.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek.

8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.