Son Dakika: Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yeri belli oldu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yeri kura ile belli oldu. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Kura çekimini Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Muharrem İnce'yi temsilen Av. Halil İlker Çelik, Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Sinan Oğan'ı temsilen Av. Kürşat Ergün gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için YSK'de çekilen kurada 1. sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Sinan Oğan yer aldı.
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.
Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek.
8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- Z kuşağı 'tek adama' karşı
- Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Fatih Altaylı'ya HÜDA PAR sansürü
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- Demirtaş'tan geçmiş olsun mesajı