Son Dakika: Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem iddiası
Son dakika haberi... Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Akşam saatlerinde ise Sakarya'da da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği iddia edildi. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sakarya-Adapazarı'nda da bir sarsıntı meydana geldiği iddia edildi.
Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre 15.03'te Sakarya'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.5 olduğu öne sürüldü.
#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.?Preliminary info: M5.5 || 25 km NE of #Adapazarı (#Turkey) || 32 min ago (local time 15:03:25). Follow the thread for the updates?? pic.twitter.com/l2dWp6s9fd— EMSC (@LastQuake) February 6, 2023
AFAD YALANLADI
Ancak Avrupa Sismoloji Merkezi, verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alıyor. Kandilli ise böyle bir depremi teyit etmiyor.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da Sakarya'da deprem meydana geldiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor