Son Dakika: Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem iddiası

Son dakika haberi... Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Akşam saatlerinde ise Sakarya'da da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği iddia edildi. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:10
Son Dakika: Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem iddiası
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sakarya-Adapazarı'nda da bir sarsıntı meydana geldiği iddia edildi.

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre 15.03'te Sakarya'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.5 olduğu öne sürüldü.

AFAD YALANLADI

Ancak Avrupa Sismoloji Merkezi, verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alıyor. Kandilli ise böyle bir depremi teyit etmiyor.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da Sakarya'da deprem meydana geldiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

 

 


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