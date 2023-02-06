Son Dakika: Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem iddiası

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:10

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 16:47

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sakarya-Adapazarı'nda da bir sarsıntı meydana geldiği iddia edildi.

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre 15.03'te Sakarya'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.5 olduğu öne sürüldü.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.?Preliminary info: M5.5 || 25 km NE of #Adapazarı (#Turkey) || 32 min ago (local time 15:03:25). Follow the thread for the updates?? pic.twitter.com/l2dWp6s9fd — EMSC (@LastQuake) February 6, 2023

AFAD YALANLADI

Ancak Avrupa Sismoloji Merkezi, verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alıyor. Kandilli ise böyle bir depremi teyit etmiyor.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da Sakarya'da deprem meydana geldiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.