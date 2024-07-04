Son Dakika... Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı soruşturması tamamlandı: Şüphelilerin 349 yıla kadar hapsi istendi

Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:39

Güncelleme: 04.07.2024 - 18:12

İstanbul'da 28 Ocak 2024'te, Pazar ayini sırasında Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesine düzenledikleri silahlı saldırı sonucunda Tuncer Cihan isimli yurttaşın ölümüne sebep olan IŞİD'li teröristlerden Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ve Rusya uyruklu David Tanduev ile onlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen toplam 42 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

2'ŞER KEZ AĞIR MÜEBBET VE 349.5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede kilisenin rahibi Anton Bulai'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi 'müşteki' olarak yer aldı. İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ile bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ile eşi Zharaidat Esmurzieva hakkında, 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olmak', Tuncer Cihan'a yönelik 'tasarlayarak kasten öldürme', 11 kişiye yönelik 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurmak' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, 20 şüpheli hakkında da benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Inazhaev'in ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıldan 7.6 yıla kadar hapsi istendi. Şüphelilerden 18'inin ise sadece 'silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

İddianame, başsavcılık tarafından onaylandıktan sonra İstanbul ağır ceza mahkemesine gönderilecek. Ağır ceza mahkemesi iddianameyi kabul ettiği takdirde şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.