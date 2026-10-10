Son Dakika... Savcı karara itiraz etti: İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e ev hapsi kararı!

Adalet Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ün fon vurgununa ilişkin yayınlara ilişkin uyarı açıklaması sonrası gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve İsmail Saymaz ifadeye çağrılmış, Ömer Çelik'in tatil fotoğrafını paylaşan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gözaltına alınmıştı.

Balcı ve Sevinç dün çıkarıldıkları mahkemece "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

Saymaz ve Ağırel ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında adli kontrol kararı verilen gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için uygulanan tedbir, başsavcılığın itirazı üzerine "ev hapsine" çevrildi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a fon kriziyle ilgili sorular yöneltmişti.

Özlale, bir bakanın babasının hesabına 470 milyon lira yatırıp fondan 830 milyon lirayla çıkıp çıkmadığını ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın özel kalemi Fatih Kılınç’ın kapalı fonda parasının bulunup bulunmadığını sormuştu.

Cevdet Yılmaz ise Fatih Kılınç’ın 7 milyon lira yatırdığı fonda büyük kayıp yaşadığını belirterek, “Yatırım yapan herkes suçluysa, hepsini birden mahkemeye gönderelim. Böyle şey olmaz” yanıtını vermişti.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın fon satın aldığını ve kriz patlak vermeden önce sattığını öne sürmüştü.

Ağırel, “Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın fon satın aldığı ve kriz patlamadan önce sattığı ortaya çıktı” ifadelerini kullanmıştı.